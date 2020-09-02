中国与部分低收入国家达成暂缓偿债协议

中国据报已与请求债务重组的20个低收入国家中的一半达成协议，以协助这些国家将财政资源转移至冠病疫情的应对。

据英国《金融时报》报道，中国外交部表示，目前协调的工作进展顺利，并称世界银行和主要发达国家仍然持有许多重债国的大部分债务。

此次谈判框架是一个由20国集团4月启动并牵头的、针对低收入国家的债务暂停机制，目的是帮助这些国家专注于应对疫情引发的健康和经济危机。该机制被称为“债务暂缓偿还倡议”（Debt Service Suspension Initiative，简称DSSI），它允许符合资格的国家将双边贷款的还款冻结至今年年底。

这也标志着中国首次参与一项协调的多边债务减免倡议。分析师和私营部门投资者表示，与过去20年来中国在非洲最大的贷款接受国安哥拉达成协议，将是尤为关键的。

过去20年来，安哥拉获得了中国对非贷款中的大约三分之一，从DSSI获得的潜在利益也最大，远超其他国家。根据世行的数据，2020年安哥拉应付的约26亿美元还款额可能被冻结，占该国国内生产总值的3.1%。

据安哥拉央行称，该国的未偿政府外部债务总额约为490亿美元，其中欠中国的债务占45%。尚不清楚双方距离达成协议还有多远，但投资者和分析师们相信，它可以形成一个模板。

信用评级机构惠誉中东和非洲主权评级主管扬弗里德里希表示：“鉴于中国对于许多低收入国家是如此重要的债权人，这确实是一件大事。”

报道称，分析师们指出，追踪DSSI谈判的进展并非易事，特别是考虑到中国提供的贷款比重较大，而且往往没有公开可获得的条款。

目前中国对外的大部分贷款，来自中国国有的中国进出口银行，但也有一部分来自国有的国家开发银行，中国已寻求将其归类为商业贷款。



