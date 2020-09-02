港府宣布健身室按摩院重开

香港特区政府今天宣布放宽部分社交距离措施，包括允许食肆晚市堂食延长至晚上10时，以及允许重开健身室、按摩院、部分室内和户外运动场等。有关措施将在本周五（4日）起生效，为期一周至9月10日。

港府自上月28日开始放宽防疫措施，允许食肆堂食至晚上9时，并重开戏院、美容院及一些较少身体接触的户外运动场所，为期七天至明天（3日）到期。

综合香港电台、“东网”报道，香港食卫局长陈肇始在记者会上说，虽然延长食肆堂食至晚上10时，但两人一桌，入座率不能超过五成等措施不变。至于《禁聚令》方面，同样维持两人的限制，且口罩令也继续生效，即在交通工具上及公众地方，民众需佩戴口罩。

至于为什么不放宽《禁聚令》，陈肇始则说如果同时放宽多项措施，人流及整体感染风险会增加。

陈肇始认为，放宽措施有助恢复更多社交和经济活动，让民众有更多做运动的机会，保持身心健康和强健体魄，继续应对疫情。她也呼吁民众积极参与冠病检测计划，希望在短时间内做到大量检测，以找出隐形患者，截断社区传播链。

港府昨天开始为全港市民进行免费冠病检测。公务员事务局局长聂德权今天说，截至今早8时，共有71.6万名市民已预约登记检测。

聂德权也表示，在检测开展第二天，有超过80个检测中心的预约额满。因此，当局会在明天增加名额，同时也会留意今天的情况，考虑有没有需要延长检测日期。他并强调，未必所有检测中心的检测日期都会延长。



