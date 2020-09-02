天津一公益性骨灰堂被改建成楼房并违规出售

天津市滨海新区中塘镇一处公益性骨灰堂被改建成住宅式并违规出售。该骨灰堂内目前已“入住”十万个骨灰盒，其门挂牌匾窗户都是黑色，地下室因最接“地气”因此要价最高。

根据“北晚新视觉网”报道，该建筑群分为两期，共16栋楼房，楼房外形与普通居民小区无异，但窗户都是黑色的。进入楼房内部，记者发现每层大约有25户房，面积20平到50平不等，每家每户门口都悬挂着“X氏祠堂”的牌匾和大红花。工作人员称该小区楼房目前接近售罄，因为更接“地气”，地下室最贵、阁楼价格最便宜。

开发商将这处骨灰堂花费三亿（人民币，下同，6000万新元）被改建成住宅式，占地面积超过五公顷，规模号称“华北地区第一家”。

尽管销售人员介绍“手续齐全”，但根据天津市国土和房管局公开的文件，此处墓地在性质上属于公益性骨灰堂，并无买卖资格。为了规避公益性墓地无法经营的管理条例，此陵园将墓地合同条款从售卖改为长期租赁。

随着天津市殡葬改革的推行，越来越多的人选择在陵园单独买一处房间来做自家祠堂，而不是将自家骨灰盒与其他家骨灰盒混放在公益性祠堂。这家以“楼房式祠堂”为招牌的骨灰堂一期开售时一度遇冷，但六年间价格一路疯涨，均价从3000元一平涨到7000一平。工作人员介绍，目前小区已“入住”3000多家族，骨灰盒接近十万个。

