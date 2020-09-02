直航北京国际商业客运航班明起逐步恢复

中国民航局日前宣布，在严格采取防控措施、严格防范输入风险的前提下，自明天起逐步将经第一入境点分流的北京国际客运航班恢复直航。

综合中国民航局官网和北京头条客户端消息，中国国务院联防联控机制工作部署，决定按照“外防输入，内防反弹”疫情防控要求，自明日起逐步将经第一入境点分流的北京国际客运航班恢复直航。入境北京的所有国际客运航班此前因控制疫情被分流到指定第一入境点，接受检疫符合条件的旅客可搭乘原航班入京。截至9月1日，已有511个国际客运航班被分流到第一入境点。随着疫情防控工作进入常态化，上述分流国际客运航班将逐步恢复直航北京。

北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建在今天召开的冠病疫情防控工作新闻发布会上说，试运行阶段将现有实施指定第一入境点的部分国际航班调整为直飞北京，优先考虑已实施远端核酸检测且输入风险较低的国家，将实施远端核酸检测措施作为恢复与北京直航航班的必要条件，先期逐步恢复柬埔寨、希腊、丹麦、泰国、巴基斯坦、奥地利、加拿大、瑞典直航北京国际商业客运航班。实行每日入境进京人员总量调控，试运行阶段每日直航航班（含港澳台）、包机人数统筹掌握在500人左右，试运行后视情逐步恢复至每日不超过4-5个航班，人员规模掌握在1000人左右。对其他入境北京航班，仍继续加降分流第一入境点，落实相关管控措施，实现小幅稳妥、渐次增加、有序放开，切实服务保障境内外人员安全有序便捷流动。

中国民航局将对所有直航北京的国际客运航班，在严格执行航班熔断政策的基础上，采取更加严格的防控措施，包括对单班运行实际输入病例达到熔断标准的，立即采取熔断措施，并在熔断期结束时恢复其从指定第一入境点入境的政策；对单班运行实际输入病例超过三例的，入境点立即由北京恢复至指定的第一入境点；严格控制直航北京国际航班客座率，并控制每日从首都机场入境的旅客规模；以及在严格旅客远端核酸检测和机场防控措施的基础上，对此类入境旅客实施严格的闭环管理，最大限度防范输入风险。

中国民航局表示下一步将按照国务院联防联控机制部署，根据北京疫情防控要求和接收能力，结合相关远端核酸检测推进情况，综合评估疫情输入风险、综合保障能力、航线航班安排和旅客需求等因素，统筹安排其他经第一入境点分流的北京国际客运航班恢复直航。