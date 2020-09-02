台美经济商业对话最快本月召开 美副国务卿将率团访台

台美官员日前进行视频谈话，美国提出双边新高阶对话平台“台美经济与商业对话”将由美国国务院“第三把手”、主管经济成长及能源与环境的副国务卿克拉奇（Keith Krach）主持，目前细节双方正在磋商中。据报道，克拉奇有意亲自率团赴台，这也是继美国卫生部部长阿札尔后同年有第二位美国高官访台，并且是美国国务院目前访台最高层级。

根据《自由时报》报道，台湾经济部长王美花、美国国务院亚太助卿史达伟（David Stilwill）于周一进行对谈，美方提出双边新高阶对话平台“台美经济与商业对话”；该对话召开细节目前由外交部与美国国务院进行磋商中，但据了解，进展相当快速。目前正在根据克拉奇行程规划访台时间，整体速度应相当快，如安排顺利，本月就能够召开会议。

王美花还表示，因克拉奇负责经济与能源领域，一定会深入交流关于美国印太战略供应链议题，目前相关安排正在密切磋商，应是今年召开，有确定日期一定会让大家知道。

她也强调，因是美国国务院主持的高阶经济对话，会涉及台湾与美方的重大合作领域，包括半导体、5G等产业一定是合作之一，目前双方还在磋商具体议题内容。

而外界关注此对话与TIFA（贸易暨投资架构协定）孰先孰后，王美花也说台美经济与商业对话应会先召开，而TIFA是美国贸易代表署（USTR）下主政事项，单位略有不同。

另有媒体提出美抛出“台美经济商业对话”是突袭，台方事前一无所悉，台湾经济部也表示否认，强调这是错误且外行的说法。

经济部表示，王美花参与视讯会议前，经济部与外交部已有充分且多次的讨论，王美花也与外交部长吴钊燮直接通话沟通，相关单位都有充分的资讯交流，呼吁报道前应妥为查证。

