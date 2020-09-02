印军方提及“流亡藏人部队” 中国外交部：反对以任何名义为“藏独”势力提供便利

中国外交部发言人华春莹在回答有关“流亡藏人部队”是印度武装力量的重要组成部分一问时说自己不了解具体情况，但强调中国坚决反对包括印度在内的任何国家以任何名义为“藏独”势力从事分裂、破坏中国的活动提供任何便利和场所。

根据澎湃新闻报道，中国外交部今天举行的例行记者会上，有记者提问说，印度方面称上世纪60年代在美国中情局“指导”下建立的“流亡藏人部队”是印度武装力量的重要组成部分，装备多种高技术设备，中国如何看待藏人作为印度防御和进攻机制的一部分。

华春莹说，印度边防部队中有没有流亡藏人，这个具体的情况自己并不了解，但她建议对方不妨通过驻印度的记者去问一问印度官方的说法。

华春莹还说，对方提问中提到了几个很重要的词，比如“上世纪60年代”、“美国中情局”、“流亡藏人”。这些词其实很容易发人深省，去好好地思考西藏问题的来龙去脉，以及美国所扮演的角色。中国的立场非常清楚，我们坚决反对包括印度在内的任何国家以任何名义为“藏独”势力从事分裂、破坏中国的活动提供任何便利和场所。

华春莹最后还说，至于流亡藏人和印度边防部队之间是什么关系，她也很好奇，她希望记者能去做一些深度的调查，如果有消息和进展的话她会非常感谢对方与之分享。