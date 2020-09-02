成都机场栽种农作物称是为弘扬中国传统农耕文化

一名网友日前发布的关于成都双流国际机场“盆栽植物竟然是辣椒”的微博引发网友热议。成都双流机场对此回应称，这是为了弘扬中国传统农耕文化、增添候机楼景观趣味性。

根据红星新闻报道，该网友发布的几张图片显示，一张图片中一个辣椒盆栽后面的背景停着几架飞机，另一张图片中盆栽的辣椒已经成熟并有被采摘的痕迹。以往也有网友在网上晒出他们在双流机场拍到的盆景，其中有长出一个个玉米棒子的玉米、果实成串的西红柿，还有的茄子枝干上已经结出了好几个果实。

成都双流国际机场股份有限公司对此回应时称，为弘扬中国传统农耕文化、增添候机楼景观趣味性，公司的绿化养护部门结合传统农耕和部门的一些特点，产生出种植一些农作物盆景的想法。该部门在购买了一些种子尝试性栽培并取得成功的情况下，自2016年起，每年6月至9月，会根据各种植物的生长周期，在一定的时间内进行更换。

“除了网友提到的辣椒、玉米、西红柿、茄子这些品种，还摆放了向日葵、葫芦、小南瓜等。”成都双流国际机场股份有限公司工作人员称，这些农作物被摆放在机场的部分区域，包括T2候机楼出港大厅、139登机口、行李提取处；T1候机楼出港大厅、BC连廊的植物组景当中。该公司工作人员还提醒旅客，“候机楼摆放的农作物大部分是观赏型的，品尝味道不如普通蔬菜，建议大家把它们留在候机楼供来往的人们欣赏。”

