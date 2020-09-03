泰晤士高等教育排名 中国高校上升明显

泰晤士高等教育2日发布了2021年度世界大学排名。牛津大学连续5年位列该排名首位，清华大学排名世界第20，成为自2011年采用目前的研究方法以来，第一所进入世界大学排名前20位的亚洲大学。

据新京报报道，参与该排名的大学共计1527所，覆盖93个国家和地区。

根据排名，中国大陆地区今年有6所学校进入前100名，数量为排名创世以来的最高纪录。其中，清华大学与美国杜克大学并列世界第20名，北京大学位列第23名，复旦大学排在世界第70名，浙江大学位列第94位，上海交通大学排名第100，排名较去年均有所提升。

泰晤士高等教育首席知识官菲尔·巴蒂（Phil Baty）评论称，机构已连续多年观察到亚洲大学在世界大学排名中的上升，但今年是一个重要的里程碑，因为中国大陆挑战了西方大学在排名顶端的传统优势地位，首次有高校进入了前20名，并将其在前100位中的院校数量增加一倍。

“中国大陆高校这种积极的变化似乎将继续下去，尤其是当我们应对新冠病毒大流行的影响时。随着全球学生和教职工的国际流动可能减少，以及西方成熟高等教育部门或将面临的财务挑战，我们可以看到中国乃至整个亚洲将获得广泛优势。”菲尔·巴蒂表示，如果中国的本土人才留在国内，而不是像以往那样迁往以美国和英国大学为代表的西方精英机构，我们将看到全球知识经济发生戏剧性的再平衡的开始。

据了解，泰晤士高等教育世界大学排名以13项单独的绩效指标涵盖了研究型大学的全部核心活动：教学、研究、知识转移和国际视野。今年的排名分析了超过1360万份研究出版物中的8600万次引用，还包括了来自全球22000名学者的调查反馈。