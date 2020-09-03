两病人死后确诊冠病 港食环署︰依照措施运送遗体

近日有两名公立医院病人死亡后确诊感染新冠肺炎。香港卫生防护中心安排10位负责遗体运送工作的尸体处理队员工入住检疫设施。食环署称昨日及已提醒所有尸体处理队的员工必须严格遵行“处理及处置尸体时所需的预防措施”的规定。队员运送医院尸体时，须穿上用后即弃的手套、防水保护衣和外科口罩，如可能有飞溅物，须戴上护目镜或面罩以保护眼睛。

据星岛日报报道，食环署又指，在个人保护装备方面，一直向尸体处理队员工提供合适和足够的个人防护装备，包括防水保护衣、保护眼罩或面罩、手套、外科口罩、消毒火酒、酒精搓手液等装备和物资。因应现在运作需要，员工每日获提供外科口罩数目已由4个增加至6个。

医院管理局传染病及紧急应变中央委员会则于特别会议中，讨论有关遗体安排程序。局方表示，由于急症室医护人员需为送院的垂危病人即时进行急救，未及进行全面的问诊及风险评估，参与抢救的医护人员必须配备全套个人保护装备，及于合适的急救房间进行急救。

委员会又同意假如病人于抢救无效死亡，医护人员需按风险评估，决定是否为死者进行2019冠状病毒病检测，以协助卫生防护中心进行其他流行病学的跟进行动，包括追踪其感染源头及安排密切接触者进行检疫。

医护人员亦会将病毒测试结果通知食物环境卫生署，以便有关工作人员根据“处理及置尸体时所需预防措施”，按合适的防护规格前往医院接收遗体，移送公众殓房。

假如医院未能于短时间内得出测试结果，为审慎起见，医院及食物环境卫生署将会按“第2类”遗体的方式处理有关遗体。根据相关指引，“第2类”遗体需以黄色标签作出识别，职员在处理遗体时须穿上合适保护装备，包括手套、防水保护衣和外科口罩，如可能有飞溅物，须戴上护目镜或面罩以保护眼睛。