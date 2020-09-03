海南浙江两地核电工程核准 投资超过140亿元

中国总理李克强昨天主持召开国务院常务会议，核准海南昌江核电二期工程以及浙江三澳核电一期工程。

中国核能行业协会统计数据显示，截至6月30日，中国运行核电机组共有47台，装机容量为48759.16MWe（额定装机容量）；在运核电数计算，中国仅次于美国、法国，位列全球第三。

综合新华社、第一财经等报道，这两项工程有效总投资超过700亿元人民币（下同，约140亿新元），将带动大量就业。

自2016年以来，中国国内仅有少量的核电项目获准建设。其中，2019年，中国在福建漳州和广东太平岭分别核准了两台核电机组的建设，成为2016年以后首次启动建设新的核电机组。

有分析称，这与近年来核电项目核准的规模和节奏有关。中核集团总工程师雷增光曾说，从当前国际和中国核电发展的现状看，节奏都是审慎和缓慢的。

据报道，这次获准的海南昌江核电二期工程，将采用“华龙一号”三代核电技术。第一财经透露，类似“华龙一号”的三代核电机组，平均每台的建设成本为200亿元。

根据数据，核电目前承担着海南全省三分之一的电力供应，核能发电占比居中国第一。

浙江三澳核电一期工程则是民营资本首次参股投资民用核电工程，同时也是浙江省创建清洁能源示范省的重要支撑工程。

中国生态环境部此前指出，浙江三澳核电一期工程位于浙江省温州市苍南县霞关镇三澳村，拟建两台“华龙一号”融合技术核电机组及其配套辅助设施，总投资约393亿元。