美限制华外交官 进校园须获许可

美国国务卿蓬佩奥宣布，为了反制中国多年来对派驻当地的美国外交官，设下远超出外交规范的重大障碍，美国决定要求驻美的高级中国外交官，未来进入美国大学或与地方政府官员见面前，须获得美国国务院批准。

这是导致中美关系进一步恶化的一系列举措中最新的一个。

综合美国之音、路透社等报道，蓬佩奥今天在媒体简报会中说，中国长年实行一套不透明的审批程序，旨在阻止美国外交官的日常业务以及与中国人民建立联系。美国外交官举办文化活动、举行正式会议和访问大学校园的努力也经常遭到阻挠。

为了反制这些做法，蓬佩奥指出，如果未来驻美高级中国外交人员要造访大学校园，或是与地方政府官员会面，都必须获得美国国务院批准；由中国使领馆在使馆外举办的文化活动，如果参加者有超过50人，也需要得到国务院批准。

此外，国务院也将采取行动，确保中国所有大使馆及领事馆的社交媒体账户，将被适当标示（properly identified）成中国政府帐号。蓬佩奥解释，这是因为美国大使馆被禁止自由使用中国的社交媒体，而且中国公民也被禁止使用推特和面簿等其它社交媒体平台。

对于美方的最新行动，中国驻美国大使馆表示，美国以所谓对等为由再次对中国驻美外交领事人员无端设限、人为制造障碍，是对《维也纳外交关系公约》和《维也纳领事关系公约》的粗暴践踏，中方对此坚决反对。

中国驻美国大使馆也形容，此举与美方自我标榜的开放自由的理念背道而驰，强调中国一贯支持包括美国在内的各国驻华外交领事人员依法在华开展公务活动，并提供必要便利。“我们敦促美方纠正错误、撤销有关决定，为中国驻美外交领事人员开展相关活动提供支持和便利。”

美国国务院去年10月曾下令，要求所有中国驻美和访美使团的人员，在与州、地方和市政官员以及教育和研究机构举行任何会议之前，都要提前通知国务院。

当时，多位国务院官员透露，他们这么要求是因为，美国驻华外交人员的活动也是如此受到限制。



