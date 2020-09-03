汇丰料中国将容忍人民币兑美元走强

投行汇丰昨天的研究报告指出，人民币升值受国内外因素带动，预计中国将专注于人民币国际化，因此可能容忍人民币兑美元走强，并在有需要时放宽对外资本投资来缓解过度升值压力。

该行并把2020年底及2021年底的人民币兑美元预测分别调至6.70及6.60，原本均为6.95。

据路透社报道，汇丰表示，自今年5月以来，随着美元指数下滑，人民币兑美元走强。最近数周，在中美积极评价第一阶段贸易协议后，人民币升值步伐加快，相信中美第一阶段协议将会维持。

在中国国内，有几个重要因素支持着人民币，首先是人民币收益率优势变得显著，因中国在冠病疫情大流行中引领全球经济复苏，而最近国内周期性状况似乎与2017年的通货再膨胀经历十分相似。

此外，中国债券纳入环球指数带动的外国资金流入发挥更大作用，而中国在出境旅游大减以及贸易条件更有利的情况下，经常帐盈余正在扩大。

汇丰新兴市场外汇研究主管Paul Mackel在报告中称：“未来，我们认为企业从美元分散至其他主要货币如欧元以及人民币也将推动人民币走强。除了市场对美元走势的预期以及中美利率差异之外，相信企业也会注意到美国金融制裁的风险与美元结算相关的潜在不确定性。”

他并说：“此外，我们认为中国央行将会通过加快市场改革和资本帐开放，热衷于推动在中资企业与其外国交易对手之间的人民币国际化。”

该行认为，一个具弹性和市场导向的汇率一直是中国应对中美紧张挑战的政策组合拳中必要组成部份（结合经济和金融开放以及审慎的货币政策）。

2018至19年人民币走软有助于中国缓解去杠杆压力和关税威胁。在2020至21年，人民币升值将帮助中国摆脱美元并优化资源配置。如有必要，放宽对外资本投资可以抵销过度升值压力。