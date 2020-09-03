汉语教学引争议 内蒙古自治区主席要求保证学生正常上学

中国内蒙古自治区官方近日推新政策，要求当地以蒙古语授课的小学改用国家通用语言教材，引发争议，内蒙古自治区政府前晚（9月1日）召开会议，自治区主席布小林出席，强调推进统编教材使用有利于筑牢中华民族共同体意识，各级干部以及教师要主动向学生、家长以及群众宣讲政策，保证学生正常上学。

内蒙古自治区教育厅在8月26日发布了《全区民族语言授课学校小学一年级和初中一年级使用国家统编语文教材实施方案》，要求自秋季起，当地以蒙语授课的小学一年级开始使用国家通用语言教材。在今后两年逐步开始小学一年级的政治课、历史课也改用汉语授课，政策引来一些蒙古族家长的不满和抗议，担忧蒙古族的文化和身份会逐渐消失，有家长表示不会送孩子回校。

据内蒙古自治区政府网消息，自治区政府前晚召开电视电话会议，会议指出，推进统编教材使用是党和国家对民族地区的关怀，有利于促进民族团结和民族地区的发展进步，有利于筑牢中华民族共同体意识。

会议强调，落实好这项政策是“必须完成的一项重大政治任务”。要落细落实各项措施，准确理解和把握国家政策，做好政策解读，切实做到“5个讲清楚”，阐释明白“5个不变”。

会议要求各级各部门的领导干部，以及学校教师要主动学习国家相关政策，主动向学生、家长以及群众宣讲政策，打消他们的担心顾虑，保证学校正常开学，保证学生正常上学。

另据《星岛日报》报道，官方对民间抗议态度强硬，网上流传的通告显示，通辽市公安局至少通缉23人，其中多人被指在学校附近参与“寻衅滋事”案件，向当局提供有关人员资料者可获1000元人民币（约199新元）奖金。