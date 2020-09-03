TikTok潜在买家据报与字节跳动讨论四种收购选项

消息人士称，中国短视频应用TikTok的潜在买家正与字节跳动讨论四种收购选项，其中包括在不包含关键软件的情况下收购其美国业务。

路透社引述三名消息人士称，正在考虑的其他选项包括，要求中国批准将TikTok的算法转让给其美国资产的收购者，从字节跳动获得算法授权，或向监管该交易的机构美国国家安全委员会寻求一个过渡期。

报道称，正在讨论的一种可能性是，在出售时，不包括TikTok用于向用户推送视频的算法。尽管这样做可以绕开中国的出口管制规定，但对潜在买家微软和甲骨文来说，将是个很大的赌注，因为它们将不得不迅速拿出替代品。

消息人士说，另一个选项是与监督交易谈判的美国外国投资委员会(CFIUS)协商最多一年的过渡期。但目前尚不清楚中国的新规是否允许在所需的时间框架内这样做。

第三种选项是寻求中国批准，将TikTok的算法转让给其美国资产买家。鉴于中美在贸易、网络安全和冠病疫情方面的关系不断恶化，这将放大交易的地缘政治风险。

消息人士称，第四种选项涉及字节跳动将算法授权给TikTok资产的买家。但这可能会让美国外国投资委员会感到担忧，该机构希望字节跳动与TikTok美国业务撇清所有关系。

字节跳动、微软和甲骨文方面均拒绝置评。白宫、美国外国投资委员会和中国商务部也没有立即回应置评请求。

字节跳动此前一直在为TikTok的资产挑选一个买家，以便在9月中旬之前敲定交易，遵守美国总统特朗普限定TikTok在9月20日前出售美国业务的命令。

中国政府则在8月28日宣布调整《中国禁止出口限制出口技术目录》，表明有权禁止TikTok出售美国业务。