消息人士：蚂蚁集团计划在上海筹集比香港更多的资金

路透社引述消息人士说，作为高达300亿美元（下同，409亿新元）两地上市计划的一部分，蚂蚁科技集团拟在上海科创板市场上筹集比在香港更多的资金。

中国电商巨擘阿里巴巴旗下的蚂蚁集团计划以A+H上市，虽然公司未有透露集资规模，但熟悉情况的消息人士说这可能成为全球历来最大宗IPO，最快可能在10月进行。

据报道，蚂蚁集团已经是全球最有价值的独角兽企业，即价值10亿美元的非上市科技公司。该公司在上周提交的初步招股说明书中没有透露IPO规模、时间表或其他关键细节。

但消息人士表示，虽然香港和上海各占多少百分比还没有确定，但根据投资人的初步反馈，在上海科创板发售的股票可能比香港更多。

其中一位消息人士称，IPO的主承销商已经接触了许多中国机构投资人，让他们以战略投资人的身份对上海的售股进行投资，每家至少投资10亿至15亿元人民币（2至3亿新元），并接受12个月的锁定期。

报道指出，这次上市将提高上海科创板作为一个快速成长的资本市场中心的地位，当前中美之间的紧张关系已经令人担忧未来中资公司在美国上市的前景。

中国的IPO制度正逐步从审批制转向类似于西方市场的注册制。去年，中国在上海推出科创板，先行试点注册制。

路孚特数据显示，2020年1至7月，企业通过科创板IPO筹集了103亿美元，使其成为全球第二大市场，仅次于纳斯达克，但领先于上海主板和香港。

蚂蚁集团打算出售10%至15%的股份。该公司在申报文件中说，计划在两地上市中至少出售发行后总股本的10%，并且还有15%的绿靴机制(超额配股权)。

蚂蚁集团在向上海证交所递交的申请文件中称，拟在科创板融资480亿元。如果投资者的反响积极，公司的筹资规模通常会超出最初的目标。



