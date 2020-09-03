罗照辉：美国已成南中国海和平的最大威胁者

中国外交部副部长罗照辉批评，美国介入南中国海事务，目的是绑架地区国家，并形容美国在中国和亚细安国家之间“打楔子、搞分裂”，逼迫亚细安国家选边站队。

据中新网报道，罗照辉昨天出席一项由中国外交部和中国南海研究院共同举办的国际研讨会，并发表主旨演讲。他表示，南中国海是开放和包容的，而且中国和亚细安各国从来无意将南中国海打造成自身的势力范围，也从未把南中国海作为地缘博弈的筹码。

他强调，南中国海的航行自由根本不存在任何问题，坦言“这只是想要介入南中国海问题的麻烦制造者炮制的借口”。

此外，罗照辉也说，美国不仅是针对南中国海，还拉拢日本、印度、澳大利亚组建“四国机制”搞反华小圈子，显示美国仍在奉行“冷战”思维。

不过，他表示中国不会随美起舞，而且会用冷静和理智，“战胜其冲动和焦躁”；同时也愿与美国共同推动以协调、合作、稳定为基调的中美关系。

罗照辉最后指出，如果地区局势持续恶化，地区国家不可能独善其身。因此，他呼吁地区国家应保持高度警觉，牢牢把握南中国海事务主导权，继续秉持“双轨思路”处理南中国海问题，绝不能让南中国海变成国际政治的角斗场。

中美在南中国海的大国角力近期不断升级，双方针锋相对，互不示弱。

中国上周二（25日）抗议美国侦察机进入中国军演禁区之后，解放军周三（26日）朝南中国海发射四枚中程导弹还以颜色；美国随后宣布制裁24家涉南中国海造岛的中国企业，隔日更马上派遣“马斯廷”号导弹驱逐舰进入西沙海域，但被中国军方警告驱离。

美国太平洋舰队周四（27日）发文证实，“马斯廷”号当日在南中国海进行了“航行自由”行动。

美国国防部同日也发表声明谴责解放军26日在西沙群岛附近海域进行军演期间发射多达四枚弹道导弹，指该行为不仅破坏南中国海的稳定局势，此次军演也违反了中方与亚细安国家签署《南中国海各方行为宣言》中的承诺，即避免做出任何使争端复杂化或升级以及影响和平稳定的活动。

五角大楼指中国军方8月23日起一连几天在西沙群岛附近展开军演，是在非法地索讨海事主权及损害东南亚邻国的利益。它也说，美国早在7月就敦促中方减少在区域的“军事化与胁迫”，但中国不仅不听规劝，反而选择发射弹道导弹把军演升级。声明强调，中国在南中国海有主权争议的地区举行军演，对缓解紧张局势和维持区域稳定将造成反效果。

中国国防部周二（25日）曾指责美国一架U—2侦察机进入解放军北部战区实弹演习的禁飞区“极易引发误判，导致空中悲剧发生”。

美国防长埃斯珀次日则在夏威夷形容，当前印度—太平洋是美国与中国进行大国竞争的中心，美方不会拱手让出这个区域的任何一点控制权。

上周的一系列事件是自今年7月以来，中美两国军事紧张局势上的又一次升级。此前，中美两国在南中国海等中国周边海域的军事活动已经逐渐频繁。

据北京智库“南海战略态势感知”的数据，7月份美军总计出动67次的大型侦察机在南中国海侦查，次数几乎是5月的两倍，比6月的49次也显著增加。

解放军本月则高调宣布，分别在南中国海、东海、黄海、渤海等中国周边所有海域进行军演。其中，位于渤海的演习从8月24日一直持续到9月30日。大连海事局昨天也宣布，黄海北部的渤海海峡将从昨天下午起至9月4日执行军事任务。

