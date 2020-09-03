印度称一名藏裔军人在中印边境冲突地点附近死亡

印度特种部队一名藏裔成员，据报在中印边境冲突地点附近因地雷爆炸而身亡。

三位印度政府官员以及两位家属向路透社透露，53岁的Tenzin Nyima死于喜马拉雅西部地区班公湖湖岸附近，同时还有一名突击队成员受重伤。

中印政府近期表示，两国军队由于领土争议，上周末在该地区接近直接对抗。

Nyima的家人和三位印度政府官员称，他是特别边防部队（SFF）的一员。该部队大多招募的是西藏人。有一些人成为了印度公民。

据报道，这支秘密部队于1962年中印边境战争结束不久后创立，公开的信息很少。两位官员预计这个部队有超过3500人。

印度政府前西藏事务顾问Amitabh Mathur称，SFF是“精锐部队，尤其是在山地环境”。他说：“如果部署SFF，我也不会意外。将他们部署在高海拔地区是合理的。他们是很棒的登山者和突击队员。”

中国长久以来将印度境内为数庞大的西藏人视为对其领土完整的一大威胁。中国谴责这些由西藏精神领袖达赖喇嘛带领的西藏人是危险的分裂主义者。而达赖喇嘛称他仅希望西藏地区得到真正的自治。

中国外交部发言人华春莹昨天在例行记者会上说，她不了解印度军队里是否有“流亡藏人”。

“中方的立场很清楚，我们坚决反对任何国家以任何方式为‘藏独’势力从事分裂破坏中国的活动提供便利。”

