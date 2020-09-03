襄汾饭店坍塌后 当地村庄办席需申请

中国山西临汾市襄汾县聚仙饭店坍塌事故后，当地开展隐患大排查，有村庄办席需要申请。

据澎湃新闻报道，临汾全市安全风险隐患大排查大整治、襄汾县内危房检查整治、陶寺乡内倡导村民移风易俗。多方都作出了后续措施，希望避免类似惨剧再次发生。

襄汾县陶寺乡陈庄村“8.29”聚仙饭馆坍塌事故共造成29人遇难，七人重伤，21人轻伤。8月31日开始，29名遇难者的遗体已被陆续送回家中，亲属按每人30000元（人民币，下同，5984.89新元）的标准领取了丧葬费，操办后事准备安葬。

陶寺乡政府工作人员9月1日告诉记者，目前乡政府内多个部门的工作人员都已经下沉到村内，按照“一人一户”的标准安抚遇难者家属情绪，并商谈具体赔偿事宜。

临汾市政府安全生产委员会9月1日发布紧急通知，要以此事故为鉴，全面开展房屋建筑领域和煤矿、危化、冶金、非煤矿山等各行业领域的安全隐患专项治理。

中共襄汾县委办公室8月31日发布通知，要求重点对城市、乡镇和村庄的房屋建筑、农家乐、宾馆、饭店、酒店、商业综合体、学校、医院、各类办公场所等人员密集场所，以及大型集会、庆典、比赛、展览、展销等人员聚集活动场所等房屋建筑进行安全隐患排查整治。

记者9月1日走访襄汾县大邓乡小邓村，该村村支书正在给一栋房屋挂上“危房警示牌”，上注明：“本房屋经鉴定属于危房，严禁入住”。当时房屋内居住着一名老人，村支书透露，将把老人送至亲友处居住。

记者走访发现，当前襄汾县除了房屋问题排查，还在大力倡导村民移风易俗，禁止大操大办、减少群聚。比如景毛乡董村通知，8月31日起，村内一切婚丧从简，并需向村两委、乡政府提出书面申请。满月、周岁等其他活动，禁止大操大办，杜绝群聚现象发生，倡导“小事不办”。

目前，事故调查组仍在对此次房屋坍塌原因进行调查，暂无结果。此次事故将农村自建房的安全及监管等问题推上风口。同济大学建筑系副教授姚栋分析，根据中国目前实施的建筑类法规，难以对农村自建房做到妥善管理，想要解决问题需要制度创新。