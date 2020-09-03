“恶搞”影片讽刺陆生 港大学生会道歉

香港大学学生会前天改编了校方发布的迎新影片，内容涉及讽刺中国大陆学生，例如将港大英文名称“HKU”（The University of Hong Kong），改为普通话拼音的“XGU”（The University of Xiang Gang）。学生会其后已删除该影片并致歉。

港大学生会的校园电视，前天以校方发布的迎新影片片段为蓝本，发布了一段名为“Welcome to XGU!”，全长2分19秒的“二次创作”迎新影片。

这部影片一开始，即称欢迎新一群“大陆学生和老大哥的间谍们”（mainland students & spies of the Big Brother），并讽刺校方以巨额奖学金吸引来的大陆省文科状元成绩不佳。此外，影片也讽刺校方管理层立场亲北京、解雇法律系副教授戴耀廷等。

综合《星岛日报》、东网等报道，影片发布后不久即引发各界批评。校方也发声明谴责学生会的做法，并称影片含仇恨言论及欺凌成分，要求学生会校园电视从所有平台下架及公开道歉。

港大学生会校园电视表示，经与校方商讨后，愿意向所有受影片影响人士致歉，澄清影片制作目的并没有意图攻击任何人，仅为政治讽刺及模仿，以及讽刺校方多次无视同学的意见及资源分配上的问题。



