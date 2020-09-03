香港大律师公会：《基本法》明定三权分立 林郑说法无根据

对于香港特首林郑月娥和教育局长杨润雄“香港无三权分立”的说法，香港大律师公会声明，该说法没有根据，不符合《基本法》中清晰订明和界定三权分立的条文。

据《明报》报道，香港大律师公会昨日（2日）声明，指林郑月娥有关说法无根据，不符合《基本法》中清晰订明和界定三权分立的条文，亦偏离过往不少法庭阐述香港特区政府架构的权威案例。

工会认为，林郑言论与两任首席法官过往的声明有所偏离，“令公众揣测政府在现行宪制及法律框架下究竟是如何运作”。

公会指出，行政、立法丶司法的权限与功能已在基本法第四章的不同部分清楚界定：据第48条，行政长官领导香港特区政府，负责执行基本法和政府政策。据基本法第59条，特区政府为香港特区行政机关，并据第64条所述，对立法会负责。据第73条，立法会制定、修改和废除法律。据第80条，法院行使香港特区的司法权，并如第85条所述，法院独立审判，不受任何干涉。

曾为基本法起草委员的全国人大常委谭耀宗则说，“三权分立”形容不准确，有人或误解是三权鼎立，各无关系，但“三权分立”不是禁语。

谭耀宗说，香港的行政、立法和司法各司其职、互相制衡，亦有互相配合，中央官员一直都这样表述。他说，特首代表香港特区，同时是行政机关首长，基本法虽无写明香港是“行政主导”，但实际权力分配特首和行政机关分量较重。

资深大律师汤家骅认为，基本法无谈及香港的治权要尽量分隔或互相制衡，宪制安排角度而言确实不存在三权分立；但从政治概念讲，香港内部治权确实有某程度的权力分隔和互相制衡。