李嘉诚早期投资回报巨大 Zoom持股已占身家三成

香港著名商人李嘉诚仍保持着了香港首富的头衔。分析文章指，这很大程度上要归功于他早期对视频会议应用程序Zoom的投资。

据彭博社报道，李嘉诚在2013年首次投资了Zoom，李嘉诚现在这家总部位于加利福尼亚州圣何塞的公司持股8.5%，总价值110亿美元（149.89亿新元），占到其财富总额的三分之一。

今年，由于冠状病毒导致办公室和学校关闭，迫使人们举行线上会议和课堂，Zoom的发展如日中天。这家在美国上市的公司周一报告，销售额在截至7月31日的3个月里增长了355%， 是上个季度纳斯达克100指数成员股里的业绩亚军。该股周二进一步上涨了41%，李嘉诚所持股票的价值仅在一天里就增加了32亿美元。根据彭博亿万富翁指数，他现在身家高达326亿美元。

尽管Zoom股价今年飙升，但李嘉诚的长和和长实集团在疫情危机和反政府抗议活动对香港的冲击之下步履艰难。两者合计市值在2020年蒸发了不止四分之一，这位数十年来通过在危机时期扩张而获利的大亨如今正在收缩阵线，寻求削减成本。

在报告上半年利润下降了29%之后，长和上个月警告称，下半年其核心的港口和零售业务的净利润可能会下降。同时，长实集团表示上半年利润缩水58%。

Zoom这项投资部分归功于周凯旋，她在2002年与人联合创立了维港投资、用来管理李嘉诚的风险投资。维港投资是面簿、Spotify 和Siri的早期投资者，并且还投资了植物性肉类生产商Impossible Foods。它在2013年和2015年参与了Zoom融资轮，在去年该公司上市时，李嘉诚的持股价值约8.5亿美元。

李嘉诚通过维港投资获得的投资回报分配给了他的慈善机构李嘉诚基金会，该基金会被李嘉诚称为他的第三个儿子。根据李嘉诚的商业集团2015年声明，他在2006年将其财富的三分之一（超过90亿美元）投入了其中。现年59岁的周凯旋是该基金会的执行董事。