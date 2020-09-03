华为高层：一个世界两套系统是可能的

中美科技战不断升级，华为轮值董事长郭平近期在内部座谈上表示，美国会对华为实施制裁，主要是担忧中国的5G领先会让美国失去主导世界的权力，并坦言“未来一个世界两套系统，是可能的”。

华为心声社区于昨天发布了《华为轮值董事长郭平与新员工座谈纪要》。郭平在该纪要中提到，华为现阶段的重点是释放5G等先进技术的红利，以及强调华为需要依靠年轻人。“我们需要年轻人，需要新陈代谢。”

他并说，美国的禁令虽然给华为增加了一些困难，但并非不可克服。

美国商务部今年5月发布禁令，要求所有使用美国芯片或制造设备的半导体制造商，在向华为及其关联公司供货前，须获美方许可。这阻止了华为从台积电获得芯片。台积电是华为旗下海思半岛的主要芯片制造商。

之后，美国政府上个月又宣布对华为施加新的禁令。依照这项新政策，使用美国技术的业者在9月14日之后，若想供货给华为，都必须提出申请。

为此，郭平认为一个世界两套系统，是可能的，但华为要成为先进的代表，研发、制造、物流、财经、IT都需要创造性的突破，实现这种极端的环境下能够生存并且持续领先。

郭平也强调，虽然中国是大本营，但不能只有大本营，还需要在全球市场上尽己所能地拼搏，获得好的结果。

至于华为员工提问，自从美国5月制裁华为后，海思半导的地位一下冲上去，但若以后遇到最极端的情况，海思在华为的战略地位会有什么变化？

郭平则回应说，华为建立备胎计划已经十几年了，“当时用別人的芯片”，但仍然保持足够的投资去做海思。

他形容，现在华为作为一个系统设备公司已扎到根，“芯片设计就到根了”。不过，芯片制造工艺、制造设备和原材料，“这几道关是美国约束我们的地方”。华为会继续保持对海思的投资，帮助前端的伙伴建立自己的能力。

另一方面，华为创始人任正非早前曾透露，虽然面对美国的极限施压，但自己不恨美国。

“无论怎样，我们永远不会忌恨美国，那只是一部分政治家的冲动，不代表美国企业、美国的学校、美国社会。我们仍然要坚持自强、开放的道路不变。你要真正强大起来，就要向一切的人学习，包括自己的敌人。”。

他指出，中国需要创新。如果把英国工业革命的指数定为100的话，美国今天是150，中国是70，缺的30%是原创，原创需要更严格的知识产权保护。“没有原创就会陷入中等收入陷阱，房屋、汽车……都会饱和的，饱和以后如何发展？不发展，一切社会问题都会产生。”



