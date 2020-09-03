蔡英文：不论台湾人或捷克人 都不会屈服于压迫

台湾总统蔡英文今天与捷克参议院议长维斯特奇尔会面时说，台湾和捷克一样走过反抗威权，争取民主自由艰辛道路，并强调不论台湾人或捷克人，“都不会屈服于压迫，都会勇敢发声，积极参与国际事务”。

维斯特奇尔于8月30日率团访台，并在今早赴总统府与蔡英文会谈。

据三立新闻网报道，蔡英文致词时表示，虽然维斯特奇尔早前透露，很遗憾过去没更早访问台湾，但台湾人民不介意他的晚到，因为历史经验告诉我们，公理或正义或许会迟到，但不会不到。

她并追赠已故捷克前议长柯佳洛“特种大绶卿云勋章”，称柯佳洛是台湾的好朋友，为了提升台湾与捷克关系做了很多努力；对于他的辞世，感到非常不舍遗憾。

“今天追赠勋章，代表的不仅是柯佳洛的最高敬意，也希望各位访宾延续台湾跟捷克友好关系，坚持民主价值的精神。”

蔡英文也强调，台捷交流的行动正在告诉欧洲，以及世界各地，不论台湾人或捷克人，都不会屈服于压迫，都会勇敢发声，积极参与国际事务。

她说：“台湾人会持续张开双手，欢迎捷克兄弟姐妹，理念相近国际友人。未来，我们为深爱的土地，为台湾人民普世价值携手努力。”

针对维斯特奇尔率团访问台湾，早前在欧洲访问的中国国务委员兼外长王毅警告，维斯特奇尔此举是“公开挑衅”，并称挑战“一个中国”原则必将付出“沉重代价”。

王毅的这番说法除了立即引来捷克政府不满，也让欧洲各国愤慨，斯洛伐克与德国政府，以及欧盟对外事务部都先后公开力挺维斯特奇尔。