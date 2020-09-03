中国洪灾损失达427亿新元 7000万人受灾

中国应急管理部透露，今年洪灾遍及全国28个省区，造成271人死亡及失踪、7047.1万人次受灾，直接经济损失2143.1亿元人民币（下同，约427亿新元）。

据中新网报道，应急管理部副部长周学文今天在记者会上说，中国今年的洪涝灾害较为严重，而且范围广，全国28个省份都受到影响，共有7047.1万人次受灾，比近五年同期均值上升17%；不过，因灾死亡失踪人口271人，较近五年同期均值下降49.8%。

他指出，由于洪涝灾害持续时间长，一些地方灾害程度深，农田、养殖、城乡工商户、基础设施等受损严重，直接经济损失2143.1亿元，较近五年同期均值上升27%。

也是中国国家防汛抗旱总指挥部秘书长的他介绍，今年中国的气候年景总体偏差，雨情汛情多年罕见。进入主汛期以来，共有751条河流发生超警以上洪水，其中长江上游发生特大洪水，淮河发生流域性较大洪水。

至于防汛救灾和灾后恢复重建，周学文表示，中国仍处在主汛期，呼吁当局要继续毫不放松抓好江河洪水、山洪地质灾害和台风的防御工作，并强调将加大对重点地区恢复正常生产生活秩序的支持，包括安徽、江西、湖北、湖南、四川、重庆等受灾严重的省市区。

他说，目前已累计下拨中央救灾资金25.75亿元，紧急调拨19.5万件中央救灾物资和总价1.34亿元的防汛物资。

