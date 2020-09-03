新疆发布报告：所谓“种族灭绝”没根据

新疆社会科学院主办的新疆哲学社会科学网3日发布《关于境外炒作新疆人口问题的研究报告》，指近年来新疆人口持续增长，其中维吾尔族人口增幅和出生率均高于全疆平均水平，所谓“种族灭绝”没有任何根据。

据中国新闻网报道，《研究报告》称，近期，德国反华学者郑国恩发布所谓“研究报告”《绝育、宫内节育器和强制性计划生育：中共在新疆压制维吾尔族人口出生率的运动》，片面引用一些数据和别有用心的个案报道，妄称“新疆自然人口增长急剧下降”，污蔑新疆存在所谓“强制绝育”问题，这既不符合科学研究方法和学术规范，也不符合新疆的真实情况。实际上，新疆维吾尔族人口一直持续增长，在依法实行计划生育过程中，维吾尔族等少数民族的权益得到了保障。

《研究报告》中的统计数据显示，2010至2018年新疆总人口、少数民族人口、维吾尔族人口均稳步持续增长，新疆汉族人口略有增长。2010至2018年，新疆常住人口从2181.58万人上升至2486.76万人，增加305.18万人，增长13.99%。其中，少数民族人口从1298.59万人上升至1586.08万人，增加287.49万人，增长22.14%；维吾尔族人口从1017.15万人上升至1271.84万人，增加254.69万人，增长25.04%。维吾尔族人口的增幅不仅高于全疆人口的增幅，也高于少数民族人口的增幅，更明显高于汉族人口的增幅。

报告指，2010至2018年新疆人口出生率和自然增长率稳中有降。尽管2018年新疆人口出生率和自然增长率出现下降，但与全国相比，其人口出生率(10.69‰)与当年全国出生率(10.94‰)基本持平，人口自然增长率(6.13‰)高于全国平均水平(3.81‰)。其中：维吾尔族人口出生率(11.9‰)，高于全疆人口出生率(10.69‰)，更高于汉族人口出生率(9.42‰)。

《研究报告》认为，新疆维吾尔族人口的增幅和出生率均远高于同期全疆和汉族人口，所谓“种族灭绝”问题属无稽之谈。