美国加强审计之际 中国教育公司跟谁学被美调查

中国教育公司跟谁学（GSX Techedu Inc.）声明，公司正在被美国证券交易委员会（SEC）调查。随着中美两国紧张关系升温，这是在美上市中国公司在会计问题上面对更严格审查的最新案例。

据彭博社报道，跟谁学在周三（2日）发布的第二季度财报中说，SEC的执行部门与公司联系，要求提供从2017年1月1日开始的财务和运营记录。跟谁学介绍，公司在配合SEC的工作。公司的审计委员会已经聘请第三方顾问，对今年早些时候包括浑水和Citron Research等做空机构对公司财务提出的指控进行内部调查。

跟谁学股票在美国股市下跌12%，创近一个月来最大跌幅。

这家在线课外辅导教育公司是被调查的最新案例，美国政府威胁如果中国公司未能符合美国审计标准将会被勒令退市。在地缘政治紧张局势不断加剧之际，这个问题变得更加紧迫。

最近出现会计丑闻的瑞幸咖啡让在美上市中国公司的风险成为众所瞩目的焦点。在内部调查之后，瑞幸咖啡公布2019年虚增交易额约3亿美元（4.09亿新元）。

随着对投资者暴露在潜在造假风险下的担忧升温，美国监管机构一个具有影响力的工作组上月表示，股票交易所应设置新规则，而此举可能引发中国公司退市。总统金融市场工作组说，在美国交易所上市的公司，必须给予美国监管机构获取其审计工作文件的权限。

上述建议针对的是一个困扰美国监管机构已有十多年之久的问题：中国不允许上市公司会计监督委员会（PCAOB）的检查人员查阅阿里巴巴、百度以及其他在美上市中国企业的审计文件。中国监管机构上月表示对联合审计的想法持开放态度。

对于让中国公司从美国交易所退市的威胁正推动一波在美上市公司寻求赴港上市的浪潮。阿里巴巴去年率先尝试赴港上市，进行了规模130亿美元的上市交易。据知情人士透露，百胜中国计划最快9月在香港二次上市。