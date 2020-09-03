印媒：中印两军在边境 都已进入彼此射程内

《今日印度》透露，印度陆军近日在斯潘古尔湖与楚舒尔之间的平原，即上周末与中国人民解放军发生冲突的位置附近，部署了一个坦克团；同时，中印双方的坦克已部署得非常接近，并进入彼此的射程范围内。

不过，报道引述消息人士说，目前中印双方仍在进行对话。据悉解放军的坦克和装甲车辆已部署在靠近Kala Top附近的丘陵地区，Kala Top目前为印军所占据。

报道称，解放军的重型坦克和轻型坦克部署位置处在印度驻军的火力范围以内，而印度驻军全副武装，拥有坦克和火炮的支援。

《今日印度》指出，由于Kala Top附近的印军占据了制高点，拥有地利优势，因此解放军坦克和机械化步兵并未再推进。报道也说，印军已在过去的周末，连夜拆除中方在Kala Top设置的监察设备。

印度军方周一（8月31日）发表的声明说：“在2020年8月29日/30日晚，中国人民解放军部队违反了先前在拉达克东部持续对峙期间所达成的军事和外交共识，进行了挑衅性的军事行动以改变现状。”声明也称印度士兵挫败了中国要“单方面改变当地事实”的意图。

针对印度称中国军队周末采取军事行动，中国外交部新闻发言人赵立坚说，中国边境部队从未越过“实际控制线”，中印双方基于实际情况在进行磋商。他并强调，中印双方通过外交和军事渠道保持沟通。

另据《北京青年报》旗下公号“政知见”指出，西藏军区昨天披露，在海拔超过4000米的高原、高寒地区举行跨昼夜演训，西藏军区某旅全要素、全流程、全时段演练指挥控制、兵种融合、火力打击等重点课目，系统采集高原高寒地域战训数据，提升协同打击和体系作战能力。

有分析称，类似“系统采集高原高寒地域战训数据”的表述，在以往的演训中并未出现。

中国军事评论员宋忠平说，所谓战训数据，尤其是高原高寒地带的战训数据，实际上就是指地理环境信息。

“如果要打仗，必须要做到知己知彼，包括自己所在的地理环境、对手所在的地理环境。例如大地地理坐标、高程，不同地区的地形地貌等，都需要建立起完整的数字地图。这样在打仗的时候才会形成一个完整的坐标系、数据库。有了这些，在战争中才能更好隐蔽自己、寻找敌人。”

他并强调，这样一个战场数据库非常有价值，对解放军进行军事斗争准备属必要的核心数据