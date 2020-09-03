美众议员提案减税 盼刺激稀土生产减少对华依赖

美国两党众议员当地时间周二（1日）提出议案，鼓励美国国内的稀土生产，以降低美国对中国稀土进口的依赖。

据美国之音报道，这份名为《收回美国稀土法案》 （Reclaiming American Rare Earths Act）的议案，由共和党籍德克萨斯州联邦众议员古登（Lance Gooden）和民主党籍德克萨斯州联邦众议员冈萨雷斯（Vicente Gonzalez）提出，要求为鼓励美国国内生产科技制造领域使用的稀土而建立减税刺激计划，确保美国的国家安全。

报道称，这份议案目前已获得其他五名德克萨斯州联邦众议员的联署和支持。同时，共和党籍联邦参议员克鲁兹（Ted Cruz）也对这项众院动议表示支持。他此前曾在参议院提出鼓励美国稀土生产的议案。

古登办公室表示，美国内政部将35种稀土矿列为“关键”资源，其中14种完全依靠外国供应商提供，而且中国是其中22种稀土资源的主要供应国。

对此，古登说：“这些材料的可靠供应事关美国经济与安全利益。我们不该依赖中共去发展我们关键的军事与通信技术。我们未来的技术能力将取决于我们营造有利于国内生产这些资源环境的能力。”

克鲁兹也直言：“我们依赖中国获取稀土元素令人非常不安，也危害我们国家生产国防科技、支援我们军队的能力。我们必须采取所有方法确保稀土元素和关键矿物的整个供应链处于美国国内。”

日本共同社早前分析，中国有可能将限制稀土出口，作为还击美国将中国企业逐出美国市场的报复手段。

共同社指出，美国有八成稀土依靠中国进口，稀土是军事产业与高科技产业的重要原料，美国的相关产业也依赖中国稀土。

上个月，针对美国批准一笔6亿2000万美元（8亿5000万新元）的对台军售案，中国政府宣布制裁美国武器制造商洛克希德·马丁公司。《环球时报》当时称，制裁方式可能包括切断稀土在内的材料供应。

中国在今年4月明显减少出口稀土，今年累计出口2万2736吨，同比下降20.2%。

