中国批准新规 监管蚂蚁集团等大型企业

中国当局批准了新的规定，以加强对蚂蚁集团之类大型综合性企业所控制的庞大金融业务的监管，进一步遏制规模49万亿美元（66.84万亿新元）的金融业中的风险。

据彭博社报道，中国国务院周三（2日）批准新规，非金融企业、自然人等控股或实际控制至少两个不同类型金融机构且它们的总资产规模达到一定门槛的，应申请设立“金融控股公司”。

根据去年的提议草案，规定将要求这些公司持有特定水平的资本，并让监管机构审查它们的所有权结构、相关交易和资金来源。国务院呼吁“稳妥有序”推进新规的实施，防范化解风险，增强金融服务实体经济能力。

中国央行在2018年把海航集团、复星国际、中国恒大和明天控股以及蚂蚁这种互联网巨头认定为“金融控股公司”。它们在中国资金流和金融体系中的作用日益增强，从而成为了当局的目标；当局已然出手整顿了大肆举债疯狂收购的公司、遏制了8.6万亿美元的影子银行体系。

截至2016年底，约70家央企共有150多家金融子公司。另外还有28家民营企业各自至少持有五家金融机构的股份。

蚂蚁集团是中国亿万富翁马云的金融科技帝国，业务横跨支付、银行、保险和财富管理领域。根据其上市招股说明书，该公司计划使用全资子公-浙江融信网络技术有限公司来申请金融控股公司牌照。

知情人士去年曾透露，蚂蚁拟成立一家新的子公司来申请金融控股公司牌照，并将持有的金融牌照相关业务划入新成立的子公司，以帮助减少在上述建议规定下的资本需求。