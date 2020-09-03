广州男子发偷拍照侮辱女同学 获刑逾一年

中国广州24岁男子高某鑫高中时偷拍十余名女同学，毕业多年后就职于南方航空基建部门期间，将照片发布在推特上，并发表淫秽低俗言论。事发后该男子被警方刑事拘留。

据澎湃新闻报道，记者9月3日从受害女生之一处获悉，高某鑫一审获刑一年八个月。这名女生告诉记者，她和部分女同学看到自己的脸被高某鑫拼接了裸体照，发布在外网，且（偷拍者）疑似往她们的水杯里吐口水。

广州白云警方4月8日通报，涉嫌在社交网络上发布淫秽信息的犯罪嫌疑人高某鑫被刑事拘留。

据被害者提供的判决书，广州市白云区检察院指控高某鑫犯寻衅滋事罪，于2020年7月16日向法院提起公诉。

公诉机关指控，高某鑫2020年3月至4月在其住处利用其非法注册的网络通讯软件“推特”账号，将其偷拍或者拍摄的邓某某、何某某、周某某、郭某某、冯某某、蔡某、肖某某等十余名被害人的生活照、不雅照片，在未经上述被害人同意的情况下，擅自配发羞辱性、淫秽性文字二十余次公开发布在社交网络上予以传播，致使1000余人关注，数百人点赞及转发，造成恶劣的社会影响。同年4月7日，公安人员抓获高某鑫，并缴获其作案工具。

判决书写道，被告人高某鑫对起诉指控的事实及罪名均无异议。法院认为，高某鑫无视国家法律，利用信息网络辱骂他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。判处其有期徒刑一年八个月。