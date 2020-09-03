美对华外交官设限 中国外交部称将视形势作出必要回应

针对美国对中国外交官的限制措施，中国外交部发言人华春莹今天表示，将根据形势发展作出正当、必要回应。

美国国务院当地时间周三表示，中国驻美高级外交官在访问美国大学校园和在使领馆外举办50人以上的文化活动之前，将需要获得美国国务院的批准。

据中国央视报道，华春莹在例行记者会上说，去年10月以来，美国国务院对中国驻美使领馆及其人员在美正常履职不断设置限制，并强调有关做法严重违反国际法和国际关系基本准则，严重干扰中美关系和双边正常交往。

她透露，根据规定，中美双方应为对方驻各自国家外交领事人员依法履职提供充分便利。中方一贯依法依规为美驻华使领馆及其人员在华进行正常活动提供便利。反观美方，美国国务院去年10月、今年6月两次对中国驻美外交领事人员活动提出提前报备要求，这次又进一步要求报批，甚至限制他们同美国地方官员私人和社交往来。

对此，华春莹形容这些行径于法无据、于理不合、于情不通。“这反映出美国反华势力已丧失理性和自信，得了反华妄想症。”

华春莹强调，中美双方任何时候都应保持沟通渠道畅通，中国驻美使领馆将继续与美国社会各界保持正常交往，敦促美国国务院立即撤销上述错误决定，停止阻挠两国正常人员交往，停止破坏两国关系。