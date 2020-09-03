财新中国服务业PMI就业指数重回扩张区间

财新9月3日公布8月中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得54，较7月回落0.1个百分点，连续四个月处于扩张区间。经济学者认为，综合制造业和服务业指数均显示中国经济已经探底回升，但海外疫情仍然影响外需，因此必须扩大内需拉动经济、保就业。

据香港中通社报道，8月服务业新订单指数、综合新订单指数、服务业企业乐观度均有小幅回落，但是各分项指数仍处于扩张区间。

值得注意的是，8月服务业企业结束了连续六个月的用工收缩态势，就业指数重回扩张区间。不过，制造业企业对增加用工仍持谨慎态度，8月就业指数连续第八个月处于收缩区间，但降幅轻微。综合看，两大行业企业总体用工规模在今年以来首次录得扩张。

由于制造业的增幅大于服务业PMI降幅，8月财新中国综合PMI上升0.6个百分点至55.1，为2011年1月以来次高，仅低于今年6月。北京大学国家发展研究院副院长余淼杰分析说，PMI数据连续五个月站上荣枯线，这是经济不断扩展的主要指标，也反映了规模以上工业全面复工复产带来的效应。

华兴证券首席经济学家庞溟认为，制造业PMI就业指数连续第8个月处于收缩区间，反映出就业压力依然不可忽视，保就业仍应是宏观政策“六保”“六稳”的优先考虑因素。

今年以来，疫情影响外需，内需及消费被认为是拉动经济的重要方向，目前“内循环”的概念也非常火热。庞溟表示，高频数据显示，消费者信心正在恢复，但尚未回到疫情前水平；而电商行业等新业态、新模式逆势增长，相信线上零售所占比例在疫情结束后有可能继续增长。

余淼杰认为，在海外疫情严峻的情况下，中国经济仍然需要“双循环”拉动经济的发展，即“外循环”和“内循环”，其中又以扩大内需为主。在各项政策中，余淼杰强调，减税降费既可增加居民可支配收入，从而促进居民消费，同时也能降低企业成本，为保就业提供坚实的基础。

华兴证券发出的研究报告也认为，中国经济已经探底，逆周期调控措施和需求释放，有助于宏观经济从今年下半年起企稳反弹。从经济增长和社会转型的角度看，国家会继续坚定不移地靠经济转型、拉动内需的“双轮驱动”来保持经济平稳增长。