中国首次公开日军9420细菌部队成员名册

二战期间，日军在新加坡成立的细菌部队“冈字九四二〇部队”成员名册首次被中国公开，其中共登记了468名该部队成员的个人信息。

据新华社报道，黑龙江省3日在侵华日军第七三一部队罪证陈列馆启动侵华日军细菌战档案史料专题展，在这次专题展上公开了上述资料。

冈字九四二〇部队于1942年成立，和七三一部队一样，都是二战期间日军成立的细菌部队。1942年，日军曾在中国云南实施过两次大规模的细菌战，参与作战的细菌战部队，就包括九四二〇部队。

据了解，此次公布的九四二〇部队成员名册叫《南方军防疫给水部冈字九四二〇部队留守名簿》。侵华日军第七三一部队罪证陈列馆和哈尔滨市社科院的有关专家通过多方努力，从日本国立公文书馆茨城分馆获得该名册。

据侵华日军第七三一部队罪证陈列馆馆长金成民介绍，这份名簿共登记了468人的个人信息，记录了包括所有成员的姓名，出生日期、原籍、职务、原部队信息，亲属信息等内容。其中七三一部队、一八五五部队、一六四四部队等细菌部队成员占226人，名簿中共有将官一人，校官13人，技师八人，这些人组成了九四二〇部队核心管理层。

金成民表示，九四二〇部队名册的公开，对于了解九四二〇部队的全貌，特别是它的规模、建制、机构设置、人员构成，包括它的活动轨迹、核心犯罪的过程，以及日本细菌战体系，都具有极其重要的学术价值和史料价值。