中国驻印使馆：中印问题不接受域外国家挑拨

中国驻印度使馆发言人嵇蓉批驳美国高官在印美战略伙伴论坛上的涉华言论，指中印有能力通过双边渠道妥善处理两国在边界问题上的争议，不需要域外国家指手画脚，更不接受其插手挑拨。

据中国驻印度大使馆官网报道，8月31日，美国国务院副国务卿比根在印美战略伙伴论坛上发表讲话，指责中国在中印边界加勒万河谷和南太平洋地区对别国领土领海声索主权，实施掠夺性经济行为、进行技术盗窃。

对此，嵇蓉说，近期美国一些高级官员出于零和冷战思维，无视基本事实，违背国际关系准则和外交基本原则，利用一切机会,大肆污蔑抹黑中国，挑拨其他国家同中国的关系，中方对此坚决反对，我们敦促美方尊重事实和真相，停止抹黑和造谣。

嵇蓉说，新中国成立70多年来，中国从未主动挑起过任何一场战争和冲突。中方始终坚持在尊重历史事实的基础上，通过谈判协商解决与邻国的领土和海洋权益争议，维护地区和平稳定。

嵇蓉说，对中印边界问题，中方历来主张通过和平友好协商，找到公平合理和双方都能接受的解决方案。一段时间以来，双方在各个层级进行了多次接触和会谈，努力寻求和平解决边界问题。中印有能力通过双边渠道妥善处理两国在边界问题上的争议，不需要域外国家指手画脚，更不接受其插手挑拨，危及地区和平与安定。

嵇蓉指出，今年是中印建交70周年。几十年来，中印关系给我们的重要启示就是，我们应当坚持两国领导人对双边关系的战略引领不动摇，加强互信与合作，通过对话协商妥处分歧，实现共同发展。中印都是发展中大国和新兴经济体，奉行独立自主的外交政策。我们相信，中印有能力、有智慧处理好双边关系，共同维护地区和平稳定。

中印边境冲突近日迅速升级，印度官方昨天称，其特种部队一名藏裔成员，在中印边境冲突地点附近因地雷爆炸身亡。印度则在科技领域展开报复行动，宣布进一步封杀118款中国手机应用。

