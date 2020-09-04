英超联赛终止在中国转播协议

随着中英两国政治关系日渐恶化，英超联赛终止了一项6.5亿英镑（11.77亿新元）的在中国转播英国足球比赛协议。

据彭博社报道，这一决定意味着有权在中国播出英超比赛的央视将不会播放9月12日的新赛季开赛。英超联赛在通过电子邮件发送的声明中没有进一步评论。

此前中国央视把英超联赛足球赛事从其主要体育频道换到一个观众较少的频道播放。最近几个月来，中英两国之间的关系不断恶化，英国禁用华为技术有限公司，并反对中国在香港实施国家安全法。

欧亚体育产业中心主任查德威克（Simon Chadwick）说：“这一情况是在中英关系日益恶化的背景下发生的，所以说项决定背后似乎有一些并非微不足道的政治因素。”

彭博社评论说，英超联赛和它最大的一个海外市场闹翻可能会对这家英国俱乐部的财务状况产生重大影响。英格兰的一些顶级球队，例如曼联，在中国拥有千百万的支持者。它们还在中国经营球迷商店。在过去的几年中，英超联赛大大提高了自身在亚洲的知名度，在当地举行了季前锦标赛。曼联和托特纳姆热刺两队去年曾赴上海参加一场比赛。

曼城、南安普敦和西布罗姆维奇等英超俱乐部依赖中国大亨或企业的投资。亿万富豪郭广昌的复星集团则拥有狼队（Wolverhampton Wanderers FC）。

另据蓝鲸TMT频道报道，苏宁旗下PP体育9月3日通过官方微博发布声明，PP体育与英超在版权价值方面存在分歧，虽然已按协议超额预付版权周期费用，但PP体育仍将终止与英超的合作。受此影响，英超联赛转播将在国内面临停播。

苏宁体育集团旗下的PP体育2016年11月以5.23亿英镑拿下2019至2022赛季英超在中国的独家转播版权。双方约定在今年三月支付全部3年版权总金额的80%费用，但疫情使英超暂停了三个月，而PP体育在英超三年版权期实际开赛进度不到20%的赛程时已支付了50%费用，这引发了双方的分歧。

有消息称，PP体育解约前，双方已经进行过数轮协商，英超拒绝了PP体育希望重新商定合同内容的要求，并拒绝了中国转播商希望以对自己有利的条款延长三年合同的请求。