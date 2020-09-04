台陆委会明令禁止在台湾办海峡论坛活动

被视为两岸四大交流平台之一的“海峡论坛”预计在9月20日登场。今年受疫情影响，论坛规模缩小、规格降低，还拟采取视频连线方式举行。

然而，台湾陆委会昨天（3日）发表声明，明文禁止在台办理“海峡论坛”相关活动。

据台湾媒体《中国时报》报道，陆委会也在声明中禁止中央机关人员参与，不乐见地方政府与会，并奉劝民众及民间团体勿轻易参加，连论坛视频会议也不希望台湾方面人士参与。

按往例国民党都会派党内高层参加海峡论坛，并率团与中共政治局常委、全国政协主席汪洋会面。以往报道显示，2018年率队的是郝龙斌、2019年是曾永权。

今年，国民党人士指出，在江启臣接任主席后，对参与这类活动并不鼓励，加上返台还须隔离14天，因此今年很可能打破惯例，不派党职高层赴会。

外传前立法院长王金平可能率团前往，国民党高层说，若王出席，还可替国民党派人率队的问题“解套”。

陆委会昨对海峡论坛表明立场，指出“无论实体或视讯、录影，海峡论坛活动不改变其统战本质；陆方不可在台举办论坛分支活动及延续性的活动；我地方政府、人民或团体不得与陆方在台合办论坛相关活动；且不希望我方人士通过视讯参加，或造成任何在台办理事实。”

陆委会还搬出《反渗透法》等相关法律，提醒避免触法，不得径自与陆方签署协议、备忘录等文书，也不得进行违法的合作行为或缔结联盟，呼吁各界勿配合中共对台统战操弄，也不忘提醒赴陆交流人士，返台需严守防疫隔离规定。

不过据了解，像是洪秀柱、郁慕明等统派人士，仍受到邀请，但考量隔离规定，倾向不前往。因台湾来宾的层级降低，据指出，今年汪洋将不会参加，不过国台办主任刘结一仍会出席。

相较于往年规模盛大，时间长达一两周，今年的海峡论坛，主要活动在一天内就搞定。18日先举行新闻发布会，19日举办欢迎晚宴，重点的开幕式、主论坛和分论坛，则都集中在20日举行。

据了解，此次与会者采团进团出“闭环管理”，16日搭乘厦门航空指定航班抵厦门后核酸检测，并在饭店隔离观察三天，才能参加晚宴和大会，21日随即搭指定航班返台，若结束后欲转往大陆其他省市，则需先在厦门隔离14天。

去年汪洋在出席海峡论坛曾强调，尽管民进党极力阻挠，“但报名与会的台籍人士超过万人，胜过以往任何一届”，据了解，今年因疫情等因素的影响，主办方控制论坛总人数在1000出头，但从台湾出发的，估计仅100多人。