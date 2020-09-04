印度收紧对中国国际交流协会的签证审查

知情人士透露，印度已下令对一家中国非营利组织的签证申请 进行更严格审查，并将其列为更广泛安全行动中的一个值得关注的实体。该组织的负责人是执政的中共的一名高级官员。

据路透社报道，印度官员说，这个总部位于北京的组织与中共中央统战部有关联，后者通过培养领导 人、智库和媒体成员，在中国境外开展影响活动。两名了解此事的官员透露，在一份内部备忘录中，印度政府将该机构列为一个值得关注的实体，暗示该机构的活动可能有悖印度的国家利益。

被归入值得关注的实体意味着，该机构的代表或支持该机构的团体在签证发放前将面 临安全审查程序。

中国外交部介绍，该协会是一个非营利组织，致力于与各国社会团体进行友好交往。 中国全国人大常委会副委员长吉炳轩是该协会会长。外交部一名代表在回应查询时说，“该协会旨在促进中国人民和包括印度在内的世界各国人民之间的相互理解和友谊， 该协会还致力于促进文化和文明交流。”

总部设在北京的印中经济文化促进会等组织一直在为“中国国际交流协会”提供签证担 保，它们也将接受安全审查。

印度对外部情报机构调查分析局（RAW）的前中国问题专家拉纳德（Jayadeva Ranade）说，“我们知道政府正在关注在印度运作的各种与中国有关的机构。”“中国国际交流协会”由中国高阶领导人任会长，比如现任或前任全国人大常 委会副委员长。其理事成员包括中共中央对外联络部的一名现任副部长和两名前副部长。”

位于新德里的尼赫鲁大学中国研究专家康达帕里（Srikanth Kondapalli）说， “该协会拥有很多资源，其宗旨是为中国赢得朋友，降低中国在海外面临的风险。”

不过，一位中国教授分析说，由于印度在向中国学者和组织发放签证方面历来比较严格，因此新举措不会产生多大影响。

在对中国国际交流协会(CAIFU)加强审查之际，印度和中国正陷入半个多世纪以来最严重的边境争端。本周，印度扩大了一项针对中国移动应用的禁令范围，这是为对抗中国在互联网服务 领域的主导地位实施的又一新举措。此前，印度收紧了中国企业投资审批标准，对企业参与政府招标也有更严格的规定。