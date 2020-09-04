华盛顿动物园被指对大熊猫照顾不周 中国大熊猫保护研究中心辟谣

针对近日有网友反映旅居华盛顿动物园大熊猫“美香”产后不进食、动物园对“美香”照顾不周等情况，中国大熊猫保护研究中心官方微博昨天（9月3日）刊发相关说明，就多个问题进行了回应。

大熊猫保护研究中心在回应中称对反馈高度重视，进一步与华盛顿动物园核实，并就＂美香＂情况进行了深入探讨和交流。

据中新网报道，研究中心解释，华盛顿动物园在照顾“美香”时没有出现照顾不周的情况，居住环境与喂食情况都与以往案例相同。

研究中心指出，大熊猫在妊娠期会存储大量的能量，配种结束后一周左右食欲逐步恢复，一个月左右采食量达到正常水平，到妊娠中期，采食量明显增加，个别大熊猫体重增加到发情前时体重的20%左右，但到妊娠后期（时间为20-35天），食欲逐渐变差，采食量下降明显，到临产前基本不吃食物。

此外，为了给大熊猫母兽提供良好的哺育幼仔的环境，临产前，通常会将大熊猫放置在隔音、避光，环境噪音小、无干扰的产房内待产。产房为仿照野外大熊猫巢穴的特点，为大熊猫准备的树洞(约直径90cm高130cm)、彷树池(约直径85cm高70cm)或根据圈舍条件，改造为空间相对较小的房间，使母兽有一定的安全感。此前“美香”的两次生产也都是在相同的房间。

研究中心最后强调，一直以来熊猫中心和华盛顿动物园保持着密切联系，双方建立了长效交流指导机制。此前“美香”的两次生产，熊猫中心都派有专家赴华盛顿动物园实地指导，此次因疫情原因，熊猫中心对“美香”产仔进行线上指导交流。在产仔期，华盛顿动物园完全按照熊猫中心要求对大熊猫进行监测护理，动物园有派专人24小时密切监控大熊猫行为。