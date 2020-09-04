印外长：与中国达成和解是当务之急 必须通过外交途径解决

印度外交部长苏杰生(S Jaishankar)昨天（3日）就中印边境冲突发言，强调印度和中国达成和解是当务之急，必须通过外交途径来找到解决当前局势的方法。

苏杰生的最新言论明显是在为局势降温，防止进一步恶化。

据《印度斯坦时报》报道，苏杰生当天是在印度智库观察家研究基金会(ORF)的一场线上活动中发表了上述言论。在该活动上，印度与中国的关系和僵局成为突出问题。

除了有关僵局对双边关系的影响外，苏杰生还被问及，即将于9月10日在莫斯科举行的上海合作组织(SCO)外长会议上，他会和中国外交部长王毅谈论些什么。“我们彼此认识很久了，所以你可以有一个合理的猜测，” 苏杰生没有透露细节。

据报道，印度外交部同日证实，苏杰生将参加9月10日的会议，但还没有与王毅举行双边会晤的官方消息传出。

在回答另一个关于中国是否阻碍印度的问题时，苏杰生表示，现在不是双边关系中“最容易的时候”，但他补充说，“两国达成和解是当务之急且至关重要，这不仅仅是对两国自身而言”。

他还表示，自己并没有淡化边界问题的挑战，“我完全相信，必须通过外交途径来找到解决目前局势的方法”。

苏杰生还说，印度和中国有着悠久的历史，这“在很多方面非常好，在某些方面非常差，在某些方面非常困难”，并补充说“更困难的部分是最近才出现的”。