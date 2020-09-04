泰晤士世界大学排名公布 中国137所高校上榜

英国泰晤士高等教育（Times Higher Education) 9月2日发布了2021年泰晤士高等教育世界大学排名。今年入围泰晤士高等教育世界大学排行榜上榜高校中，共有137所中国高校

据澎湃新闻部队，牛津大学连续五年位居榜首，斯坦福大学排名第二，英美两国高校继续在前200强中占据主导地位。清华大学和北京大学分别位居第20名和第23名，包揽亚洲前两名。中国大陆上榜的高校数量也大幅增加，从81个增加到91个。

今年入围泰晤士高等教育世界大学排行榜上榜高校中，共有137所中国高校，包括91所大陆高校，六所香港高校，两所澳门高校和38所台湾高校。

今年中国大陆共计有91所高校上榜。清华大学在世界大学排名中从去年的第23名上升到今年的第20名，成为自2011年采用目前的研究方法以来第一所进入世界大学排名前20位的亚洲大学 ；而北京大学在世界大学排名上升了一个位次，位居第23名 。

中国大陆共有七所大学进入世界大学排名前200强，和去年数量相等。除清北外，其他成功进入世界大学排名200强的中国大陆高校包括复旦大学、中国科学技术大学、浙江大学、上海交通大学和南京大学 。

值得一提的是，南方科技大学作为一所新兴大学再次在榜单中占据高位。2021年，南方科技大学世界排名251至300位，位列中国高校第八。

总体而言，今年中国大陆顶尖高校在引文影响力和研究收入方面得分较高，这或许反映出了中国政府对高等教育的持续投入。与世界大学前200强中的竞争对手相比，这些大学在科研和教学指标方面继续表现良好，但在国际化程度方面仍然落后，与去年的排名相比，这方面的进步甚微。

中国大陆今年有10所大学新加入排名。其中表现最好的是北京化工大学和浙江师范大学，排名位于501至600区间。西交利物浦大学是首次加入泰晤士高等教育世界大学排名的中外合作大学，表现不俗，排在600至800区间。排在801至1000区间的有华南师范大学和温州大学。其余五所新入榜大学排在1000+的区间。

香港共有六所高校上榜，三所高校进入百强，表现强势。其中香港大学排名全球39名，香港科技大学、香港中文大学排名全球并列56名。台湾共有38所高校入围，其中排名最高的是台湾大学，排名全球97名，而澳门共有澳门科技大学和澳门大学两所高校入围，其中排名最高的澳门科技大学排名全球251至300。