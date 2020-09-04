中国驻印使馆称美副国务卿有关中国实施“掠夺性经济行为”的指责是无中生有

针对美国副国务卿日前有关中国实施“掠夺性经济行为”、进行“技术盗窃”等言论，中国驻印度使馆发言人嵇蓉周四晚间表示，这些所谓的指责是无中生有。

据路透社报道，中国驻印使馆网站刊登的新闻稿援引嵇蓉称“近期美国一些高级官员出于零和冷战思维，无视基本事实，违背国际关系准则和外交基本原则，利用一切机会,大肆污蔑抹黑中国，挑拨其他国家同中国的关系，中方对此坚决反对”。

他表示，中方敦促美方尊重事实和真相，停止抹黑和造谣。 而且中印有能力通过双边渠道妥善处理两国在边界问题上的争议，不需要域外国家指手画脚，更不接受其插手挑拨,危及地区和平与安定。

至于印度禁用118款中国手机应用程序，嵇蓉称，中方严重关切并坚决反对以“国家安全”为借口，对拥有中国背景的手机应用程序采取禁用措施，敦促印方纠正这一违反世贸组织规则的歧视性做法；希望印方与中方共同维护来之不易的合作发展局面，尽快回到合作共赢的正确轨道上来。

“中国政府一贯要求中国在海外企业遵守国际规则、合法合规经营。”中国驻印使馆网站刊登的新闻稿称，“...打压封闭限制对一国自身发展毫无益处，开放公平透明才是融入全球合作的正途。”

在与北京方面在边境对峙后，印度加大了打压中国科技公司的力度。印度周三又禁止了118个移动应用，其中包括腾讯控股颇受欢迎的《绝地求生》(PUBG)游戏，还包括百度的应用和小米的跨境电子商务平台ShareSave。