王毅称南海面临风险和挑战敏感复杂 要加快达成“南海行为准则”

中国国务委员兼外交部长王毅日前表示，南中国海面临的风险和挑战依然存在且敏感复杂，应继续由直接当事国谈判协商有关争议，这是解决争议的最佳途径，还要加快达成“南中国海行为准则”。

中国外交部网站昨天（3日）刊登他在北京一场题为“合作视角下的南海”国际研讨会上的讲话强调，在维护南中国海和平稳定问题上，中国和东盟（亚细安）国家是天然的命运共同体，坚持“搁置争议、共同开发”，是推动合作的现实出路。

“个别域外势力从地缘政治私利出发执意介入南海争议，挑拨国家间关系，企图搅乱地区局势。这种做法不得人心，地区国家也不会上当。”王毅称，“南海不应成为个别国家对华遏制打压的工具，更不应成为大国竞争的角力场。”

这场研讨会由中国外交部和中国南海研究院共同举办。新华社相关报导透露，当前，“南中国海行为准则”磋商正在加速有序推进，目前已进入案文第二轮审读阶段。

中国外交部发言人赵立坚上周五表示，一段时间以来，美国频频大规模派遣先进军舰和战机、侦察机，不远万里到南中国海，炫耀武力，大搞军事挑衅，损害中国主权和安全利益；他指出，中国军队在南中国海有关训练活动不针对任何国家，美国应该停止在南中国海“兴风作浪，挑拨离间”。