台口罩厂商被指将大陆非医疗口罩改为台制医疗口罩 负责人喊冤：被政府欺骗

协助台湾政府抗议的口罩厂商日前被爆出涉将大陆制、非医疗口罩改标混装为台制医疗口罩，经检调等相关单位调查，加利科技负责人林明进昨天出面怒控政府欺骗厂商，更说，曾遭卫生福利部官员在一场会议中要胁，若退出协助政府，就会被吊销药证，他也表示，进口的大陆制的工业用口罩，都用于政府征用额度及实名制口罩，公司所生产的盒装口罩皆为台湾制造。

综合《自由时报》《中国时报》等台媒报道，林明进昨晚（3日）二度受访，愤怒地说，当初中央所订定的46%征用量，根本未先和厂商协调，当初是纺织产业综合研究所人员，仅交给他一张白纸，要求他签名，事后却立为合约，告知他说“当初是你自己同意征用46%”。

林明进说，莺歌区以及高雄区有两个口罩厂商，6月份一片都不愿意缴交，只想接国际单“发大财”，而台湾政府征用口罩，则可以“分期”延后于7月、8月、9月缴交，让他们分期付款，获得政府关爱，不足的额度，中央就转嫁到其他小厂，造成小厂压力。

林明进说，他早就想退出官方的团队，机台也已经生产500万元口罩（包括无偿提供政府以及依价格征用），早已符合机台赠与条件。

林明进并解释，进口大陆制的工业用口罩，都用于政府征用额度及实名制口罩，公司所生产的盒装口罩皆为台湾制造。