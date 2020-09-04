彭博：计划中的中国半导体新政策恐引发千亿美元芯片股损失

美国股市主要股指周四大跌，卖方没有表现出多少区别对待的意思。不过，芯片股的突出跌幅可能源于前夜中国的一项政策转变。

据彭博社报道，费城半导体指数周四盘中跌幅高达6.2%，是6月中旬以来最大，之前的新闻说中国正在规划制定一套全面的新政策，以发展本国的半导体产业，并应对特朗普政府的限制。周四的下跌导致费城半导体指数的总市值缩水了约1000亿美元（约1365亿新元）

大型芯片制造商遭遇数月来损失最惨重的一天。英伟达股价一度下跌10%，是3月18日以来最大盘中跌幅。高通和博通均下跌5%以上，而英特尔下跌超过3%。

“如果你现在问我8月大部分时间里我最大的担心是什么，那就是中美之间日益紧张的局势，”National Securities Corp.首席市场策略师霍根（Arthur Hogan）说。“无关所谓的第一阶段贸易谈判和中国购买更多美国农产品，更加事关我们实际正在做的事：我们正在启动一场科技冷战。”

半导体是中国政府科技目标的关键。因此，据彭博新闻社报道，中国计划在2021至2025年期间大力支持发展第三代半导体产业。与此同时，特朗普政府正威胁要切断外国对中国的供应。

美国政府已将数十家中国科技公司列入黑名单，使得他们无法购买美国零部件，此外，美国还对字节跳动的TikTok和腾讯的微信发布禁令，并制裁华为。

霍根说，有这些限制，中国的反应不足为奇。

他说，当全球最大的两个经济体针锋相对时，很难想象会有什么好处。