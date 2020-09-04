联合国专家致函中国谴责香港国安法

联合国人权专家告诉中国，《香港国安法》“侵犯某些基本权利”，并担心该法可能被用来起诉香港政治活跃份子。

据路透社报道，这些专家上周罕见向中国政府发联名信，并在48小时后，即上周五（8月28日）对外公布。信件指新法看似损害香港法官和律师的独立性以及言论自由权。

这封长达14页的信件由负责打恐时保护人权的联合国特别报告员尼奥拉宁（Fionnuala Ni Aolain）以及另外六名联合国专家发出，并在联合国人权办公室网站上公布。

他们认为，《香港国安法》措施不符合中国在国际法下所要承担的法律义务，担心该法“在关键方面缺乏精确性（并）侵犯某些基本权利”。

他们说，该法“不应被用来限定或限制受保护的基本自由，包括见解、言论和和平集会的权利。”

这些专家也对于将香港人权维护者的“多个合法活动”将可能被重新定义为非法活动表示关切。

专家呼吁中国说明他们如何计划执行新法所包含的“域外管辖权”，以确保此举符合北京签署、涉及公民和政治权利的国际条约。

根据《香港国安法》第37和38条，在香港以外触犯该法，无论是香港永久性居民或在香港成立的组织，都适用于该法。不具有香港永久性居民身份的人士只要在香港以外针对香港触犯该法，也适用于该法。