江西高院受理张玉环的国家赔偿申请

“江西法院”微信公众号今天（9月4日）通报，张玉环以再审改判无罪为由，于2020年9月2日向江西高院申请国家赔偿。江西高院经审查认为，张玉环的申请符合《中华人民共和国国家赔偿法》规定的立案条件，于9月4日决定予以受理。

此前报道指出，该赔偿申请主要内容包括五项：赔偿侵犯人身自由赔偿金1017万1564.5元（人民币，下同，约202万新元）；赔偿侵犯健康权赔偿金和后续治疗费100万元；赔偿精神损害抚慰金10171564.5元；伸冤费用支出100万元，各项共计人民币2234万3129元。

此外，张玉环还要求赔偿义务机关即江西高院在媒体和门户网站上公开向赔偿请求人赔礼道歉，恢复名誉，消除错判带来的负面影响。

关于人身自由赔偿金的金额，《国家赔偿法》第33条规定：“侵犯公民人身自由的，每日赔偿金按照国家上年度职工日平均工资计算。”

张玉环的律师程广鑫则认为，自1993年10月27日被收押，至2020年8月4日改判无罪，张玉环共失去自由9778天，在被关押期间，他每时每刻都被限制人身自由，三倍于社会普通成员每日8小时的法定劳动时间，若以日均工资的一倍计算人身自由赔偿金，明显不合理。程广鑫认为，国家赔偿应与自由的价值属性相匹配，赔偿标准上应遵循“就高”原则。

张玉环在国家赔偿申请书中写道：“无人愿意用27年的自由换取500万或1000万的赔偿，太低的赔偿金不能体现正义的价值，无法抚慰冤狱所造成的创伤，不利于防范冤案的再次发生，因此请求按照国家日赔偿金标准的三倍进行赔偿。”