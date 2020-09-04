美国南加大教授因说中文“那个”被误会种族歧视遭停课

近日，一名美国南加州大学（USC）的教授陷入了种族歧视的争议，只因他在网课上说了个中文词。

据美国《国际评论》当地时间9月3日报道，商学院教授巴顿（Greg Patton）在上传播学课时，一连用了几个中文词汇“那个”举例，因发音与英文种族歧视单词“Nigger”（黑鬼）相似而遭到校方停课调查。

大陆网媒“观察者网”对此调侃称“多年段子成真”。此前，中国互联网上一直流传着“那个”与“Nigger”发音相似的传言。

南加大官网显示，当事教授巴顿是该校马歇尔商学院传播专业的教授，是沟通、人际关系和领导力方面的专家 ，曾获得众多教学奖项，被该校评为最优秀的教师之一，还助力马歇尔学院在沟通和领导力发展方面蝉联相关排名的世界第一。简介中称，巴顿拥有丰富的国际工作经验，曾在环太平洋地区的多个国家参加演讲活动，开展领导力培训项目，并在20多个国家和国际组织中担任过领导职务。

但这一次，他丰富的教学经验和语言积累却为他带来了麻烦。

当地时间8月20日，受疫情影响，巴顿通过网络授课的方式与学生进行交流。

在讲解到“填充词”（ filler words）的运用场景时，巴顿说道，像“呃”“嗯”等语气词，在不同国家有不同说法，比如在中国，人们会用“that that that”，也就是“nèi ge, nèi ge, nèi ge（那个）”。

当下，巴顿并没有意识到这段“危险发言”可能会引起误会，但这段视频传出后，他陷入了种族歧视的争议，因为他一连蹦出的中文词“那个”与英语中带有强烈种族歧视含义的“Nigger”（黑鬼）听起来十分相似。

这下，学校也保不住他了。

9月1日晚，南加大在回复校园改革网（Campus Reform）的一份声明中称，巴顿 “已经同意暂时停课，学校正在对此事进行评估以期更好地了解情况并采取进一步合理措施。”与此同时，该校称，已经有老师接替巴顿开始上课。

声明中写道，“近日，南加大一名教师在课堂上使用了一个听起来像英语中种族歧视单词的中文词汇。我们完全理解种族主义词汇会带来的历史、文化和负面影响。”

该校在声明中补充道，学校会向受此事件影响的学生和教职工提供支持，并会继续致力于构建一种彼此尊重的文化，希望校园内的每一份子都有安全感、有依靠，并有充分发展的空间。

2011年，中国著名篮球运动员姚明在采访中回忆，他刚到美国时，由于英语不流利，会在和白人翻译Colin交谈的过程中夹杂中文。有一次俩人在更衣室说话时，姚明因为停顿说出了中文的“那个那个”，这一发音立刻引起了黑人队友的误会，差点引发冲突，还好大姚及时解释避免了矛盾激化，他也从此吸取教训，能不说“那个”就不说。