调查显示日本商务人士对中国很纠结

日本经济研究中心和日本经济新闻实施的调查显示，对日本政府鼓励企业回归本土的政策表示赞成的日本商务人士受访者达到约60%。超过40%的受访者回答“未来中国作为生产基地的重要性将会降低”，但同时又对中国人旺盛的消费需求表示期待。乍一看似乎对邻国中国的态度很矛盾，但这种态度显示出日本企业无法另寻增长起爆剂的烦恼。

以在日本上市企业工作的3000名商务人士为对象，7月中旬通过互联网针对如何看中国、美国进行了意识问卷调查。其中约1100人曾从事与中国有关的工作。

日本政府在2020年度的补充预算中，针对依赖于特定国家的重要产品，计提了总额2400亿日元的预算，作为重组供应网络的业务费。采取这一措施是因为新型冠状病毒疫情扩大导致全球范围内的生产和物流受阻。

尤其是口罩和防护服等由于海外生产比例较高而导致日本国内供需关系紧张的部分产品，目前已经出现了运用政府补贴将生产迁回日本的动向。东京大学副教授伊藤亚圣认为，“除了人工费增加以及中美贸易摩擦导致关税提高等成本上涨因素之外，‘新冠危机’也让日本认识到了本土生产达到一定比例的重要性”。

针对日本方面的动向，中国商务部部长钟山表示聪明的外商一定不会放弃中国庞大的市场。

此前中国一直是凭借廉价、丰富的劳动力吸引海外企业进驻和投资的“世界工厂”。但由于经济增速放缓、人工费上涨，加上中美摩擦加剧，中国作为生产国的地位发生变化。包括日本企业在内，外资将工厂迁移至劳动力更为低廉的东南亚等地区的动向也很明显。

在此次调查中，当问及如何看待作为生产基地的中国时，回答“今后重要性将下降”的比例达到41.2％。回答“今后仍会和以前一样重要”的比例达到35.2％，回答“重要性将会增加”的比例为14.9％。中国作为生产地的吸引力似乎在减弱。

即便如此，中国拥有全世界最多的人口14亿人口，随着收入水平提高，中产阶层的厚度增加，作为消费市场的魅力反而越来越大。关于中国在生产以外的重要性，“跟之前一样重要”（42.4％）和“今后会越来越重要”（26.5％），合计近7成认为很重要。

在新冠疫情发生之前，到日本旅游的中国人数逐年增加。2019年访日中国人达到约959万人，创历史新高，占到访日游客总体的3成。其中一大特点是以“爆买”为代表，人均消费金额高。另外还有许多访日游客回国后仍利用跨境EC（电商）等购买日本化妆品及食品等，对相关企业的业绩做出了贡献。

日本长期面临少子老龄化问题，在高科技相关领域也明显落后于其他国家。仅靠自己的能力，实现经济增长很难。虽然中国在生产方面重要性降低，并对日本的技术和资金构成威胁，但日本不得不依赖其旺盛的消费。通过调查可以看出，针对中国，日本企业想取得好处的现实。

另一方面，日本企业对香港前景的担忧扩大。60%回答者在回答中称香港作为投资对象及业务基地的魅力“降低”。尤其是社长、董事及部长阶层，有70.4％认为“魅力降低”，在工作中跟中国有接触的人有67.3％做出同一回答。

