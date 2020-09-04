香港全民检测延长计划四天至9月11日 为冬季疫情预演

香港政府决定将全民冠病检测延长四天至下周五（9月11日），目的是为秋冬季可能出现的爆发进行“预演”。

据香港01报道，香港公务员事务局局长聂德权今天（9月4日）公布，自9月1日起推行全民检测“普及社区检测计划”以来，至今已有52万人次接受采样，而化验室已完成20万个样本的化验。

聂德权称，检视了过去三天运作经验、数据及市民需求，决定延长计划四天，至9月11日，不过141间检测中心中有19间不会延长服务，即在9月8日至11日期间只有122间会提供服务。市民可于明早起预约9月8日至11日的时段作检测。

聂德权呼吁市民积极参与计划，因为可以为了秋冬季可能出现的爆发“预演”。

聂德权指，至今天早上11时，于网上系统预约做检测的人次有91.7万；而截至同样时间，接受了采样的人次有52.1万。食物及卫生局局长陈肇始则称，截至今天上午10时，化验所完成了20.8万个样本的检测。

聂德权表示，今天141个检测中心当中，有54个的预约爆满；而由今天至9月7日，亦有27间中心的预约满额。

他指，政府检视了过去三天运作经验、数据及市民需求，决定延长计划四天。聂德权强调，政府会继续审视有关情况，有需要时可再延长计划，“总之不超过14天。”

聂德权强调，政府推出全民检测，除了希望找出隐形患者，截断传播链；也希望为所有希望接受病毒检测的市民提供一次免费检测。他呼吁市民积极参与，原因有四个，分别是为自己、家人、所爱的人，求个安心；尽早结束第三波疫情，令政府有条件放宽部份措施及重开场所；为了秋冬季可能出现的爆发做好准备；为了早日恢复跨境往来创造条件。

被问到为什么只延长计划四天而非七天，聂德权指，希望因应情况而灵活处理，达到愿检尽检，也可投入最有成本效益的资源，不希望有中心的需求大但无服务，又不愿有中心提供服务，但无足够需求。政府9月8日将19间中心剔出名单，他解释部份中心连续七天爆满，即使加大名额后仍满额，明显见到需求很大；但部份中心使用量低，或地点较偏僻，“会去做的人已经做了，这些就不会延长。”他指，前天及昨天的预约出席率高，多数超过90%，部份中心达95%。

对于市民可否重覆登记，聂德权称，网上系统容许重覆登记，因有人登记后希望更改时段；也有人检测后自觉接触到高危人士或高危地点，希望再做检测，他表示理解，但直言其实无须再做检测。而不少市民无预约到场做检测的问题，他指政府希望市民先于网上预约，因可以掌握到报名人数，但政府不希望拒绝没有登记的市民，尤其是长者，每个中心可以自行决定是否有能力接收不登记的市民做检测，过去三天部份中心拒绝无登记市民，业有中心检测数个有预约的市民后，再处理一个无预约者的检测，交替进行。

对于华大基因旗下华升诊断中心化验室检测能力远逊于预期，陈肇始指，华大现时已经理顺了检测流程，有信心未来检测可更迅速。被问到有无假阳性的问题，她指华大验到6个阳性的样本，经卫生署覆检后都属阳性。

