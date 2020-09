又有中国实体因规避对伊制裁而被美制裁

美国财政部外国资产办公室(OFAC)9月3日将六家位于伊朗、阿联酋和中国的实体列入被制裁的实体名单。

据美国之音报道,美国政府认定这六家实体参与规避美国对伊朗的制裁,支持之前已被制裁的众祥石化有限公司(Triliance Petrochemical Co. Ltd)继续参与出售伊朗石化产品。

此外,美国国务院周四对五家在知情的情况下从事与伊朗石化产品有关的重大交易的实体实施了制裁。国务院还制裁了被制裁实体的首要高管。

最新被美国制裁的中国实体一家总部在上海,其余在香港。这些实体包括:上海智航船舶管理有限公司(Zhihang Ship Management Shanghai Co. Ltd.)、中能航运香港有限公司(Sino Energy Shipping Hong Kong Limited)、新达国际物流有限公司(New Far International Logistic Limited)、晶浩科技有限公司(Jinghao Technology Co. Limited, Hong Kong)和丁林有限公司(Dinrin Limited, Hong Kong)。

被制裁的三名个人其中一人是伊朗公民,其余两人为中国公民。两名中国人是浙江省温岭市的林作友和上海徐汇区的石敏。

美国财政部在声明中援引财政部长姆努钦的话说:“伊朗政权利用来自出售石化产品的收入来继续资助恐怖主义以及破坏稳定的对外议程。特朗普政府仍然致力于打击那些通过在世界各地非法出售伊朗石油产品而为伊朗规避美国制裁企图出力的人。”